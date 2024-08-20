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        Kırklareli'nde özel gereksinimli Elif Nur'un Barış Alper Yılmaz imzalı forma hayali gerçekleşti

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kırklareli'nde yaşayan özel gereksinimli Elif Nur Gezer'e imzalı formasını gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:46
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        Kırklareli'nde özel gereksinimli Elif Nur'un Barış Alper Yılmaz imzalı forma hayali gerçekleşti
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        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kırklareli'nde yaşayan özel gereksinimli Elif Nur Gezer'e imzalı formasını gönderdi.

        Galatasaray taraftarı olan Gezer, en sevdiği futbolculardan Yılmaz ile iletişim kuramayanınca, ailesinin de yardımıyla Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret ederek yardım istedi.

        Bulut ile ziyarette sohbet eden Gezer, Galatasaraylı olduğunu ve sporculardan en çok Barış Alper Yılmaz'ı sevdiğini iletti.

        Başkan Bulut'tan Yılmaz'ın imzalı formasını isteyen Gezer, ziyaretinin ardından evine döndü.

        Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için Barış Alper Yılmaz ile irtibata geçen Bulut, Galatasaraylı futbolcunun, imzalı formasını özel gereksinimli kıza göndermesini sağladı.

        Bulut, süreci anlatan videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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