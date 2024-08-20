Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar'da "12. Gençlik Festivali ve Tarım Fuarı" düzenlenecek.
Pınarhisar'da "12. Gençlik Festivali ve Tarım Fuarı" düzenlenecek.
Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, 4-8 Eylül'de yapılacağını belirtti.
Etkinliklerin 4 Eylül Çarşamba günü kortej ile başlayacağını ifade eden Talay, festival kapsamında Retrobüs, Begüm Yiğit, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile Gazapizm'in sahne alacağını kaydetti.
Talay, tüm vatandaşları Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festivale davet etti.
- Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları sürüyor
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı ekip, Kocaelispor'dan Serhat Taşdemir ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerle takımın güçlendirildiği belirtildi.
- İşaret dili kursu açılacak
Kırklareli'nde işaret dili kursu açılacak.
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.
Kursun 26 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezi ya da e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.
Açıklamada, kursun Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda hafta içi her gün 18.00-21.10 saatlerinde yapılacağı belirtildi.
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