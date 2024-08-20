Kursun 26 Ağustos ile 7 Ekim tarihlerinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezi ya da e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

Talay, tüm vatandaşları Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festivale davet etti.

Etkinliklerin 4 Eylül Çarşamba günü kortej ile başlayacağını ifade eden Talay, festival kapsamında Retrobüs, Begüm Yiğit, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile Gazapizm'in sahne alacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.