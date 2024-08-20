Kırklareli'nde mısır, ayçiçeği ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi
Kırklareli Hasat Komisyonu kararı ile mısır, ayçiçeği ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi.
Kırklareli Hasat Komisyonu kararı ile mısır, ayçiçeği ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi.
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaptığı yazılı açıklamada, İl İstişare Hasat Komisyonunca dekar başına biçerdöver hasat fiyatlarının kararlaştırıldığını belirtti.
Belirlenen fiyatlara katma değer vergisinin de dahil olduğunu aktaran Şaylan, komisyon tarafından belirlenen fiyatın tarla sahibi ile biçerdöverci arasındaki anlaşmaya bağlı olmakla birlikte istişari mahiyetinde olduğunu kaydetti.
Hasat fiyatlarının dekar başına mısırda 400 lira, ayçiçeğinde kıyıcısız 230, kıyıcılı 250 lira olduğunu aktaran Şaylan, çeltikte ise 900 lira olarak belirlendiğini belirtti.
Şaylan, belirlenen fiyatların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
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