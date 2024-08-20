Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde mısır, ayçiçeği ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi

        Kırklareli Hasat Komisyonu kararı ile mısır, ayçiçeği ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde mısır, ayçiçeği ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Hasat Komisyonu kararı ile mısır, ayçiçeği ve çeltik hasadı biçerdöver fiyatı belirlendi.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yaptığı yazılı açıklamada, İl İstişare Hasat Komisyonunca dekar başına biçerdöver hasat fiyatlarının kararlaştırıldığını belirtti.

        Belirlenen fiyatlara katma değer vergisinin de dahil olduğunu aktaran Şaylan, komisyon tarafından belirlenen fiyatın tarla sahibi ile biçerdöverci arasındaki anlaşmaya bağlı olmakla birlikte istişari mahiyetinde olduğunu kaydetti.

        Hasat fiyatlarının dekar başına mısırda 400 lira, ayçiçeğinde kıyıcısız 230, kıyıcılı 250 lira olduğunu aktaran Şaylan, çeltikte ise 900 lira olarak belirlendiğini belirtti.

        ​​​​​​​Şaylan, belirlenen fiyatların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde özel gereksinimli Elif Nur'un Barış Alper Yılmaz imzalı form...
        Kırklareli'nde özel gereksinimli Elif Nur'un Barış Alper Yılmaz imzalı form...
        Kırklareli'nde 39 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde 39 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        İğneada'daki selde hayatını kaybedenlerin yakınları yeni tanıkların dinlenm...
        İğneada'daki selde hayatını kaybedenlerin yakınları yeni tanıkların dinlenm...