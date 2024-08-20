Üsküp beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor.

Üsküp Belediye Başkanı Halil Çallı, yaptığı yazılı açıklamada, bir hayırsever sponsorluğunda beldedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımının yapıldığını belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Çallı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beldemizde gerekli araştırmaları yaparak ihtiyaç sahibi 15 vatandaşımızı belirledik. Hayırsever iş insanı tarafından hazırlatılan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Böylece hiçbir vatandaşlarımızın sofrası boş kalmıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların hayatını kolaylaştırmak ve mutlu etmek için çaba gösteriyoruz."

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