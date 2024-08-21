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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:03 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:03
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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Pınarhisar Kavşağı yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

        Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Kamyonet kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu.

        Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 32 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

        Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.E.D'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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