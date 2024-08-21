Kırklareli Valisi Ekici, Tuğgeneral Köse'yi makamında kabul etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Erdal Köse'yi makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Erdal Köse'yi makamında kabul etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Köse'ye görevinde başarı diledi.
Güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığını ifade eden Ekici, görevi başındaki tüm kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.
Köse'de çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.