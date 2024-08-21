Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 13'ü hükümlü, 24 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 13'ü hükümlü, 24 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 11-18 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 13'ü hükümlü, 24 kişi gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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