Devlet desteği ile sayısını artırdığı manda çiftliğinde süt talebine yetişemiyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde manda besicisi çift, süt talebine yetişemiyor.

Vize ilçesinin Aksicim köyünde yaşayan Kamuran (56) ve Asim Yalçın (58) çifti, 1986 yılında bir manda satın alıp süt üretimine başladı.

Manda sayısını her geçen yıl artıran çift, devlet desteği ile sürüsünü büyüttü.

Malaklar (yavru) nedeniyle süt üretimi düşen çift, 80 mandadan günde ortalama 30 litre süt elde edebiliyor.

Besici çift Istanca Dağları'nın eteklerinde otlayan mandalardan elde ettiği süt talebine yetişemiyor.

- "Bizim sütümüz organik olduğu için yoğun talep var"

Besici Kamuran Yalçın, AA muhabirine, devlet desteği ile sürüsünü arttırdığını söyledi.

Yaklaşık 38 yıldır manda besiciliği yaptığını anlatan Yalçın, mandanın diğer hayvanlara göre bakımının zor olduğunu ve bu nedenle de bölgedeki manda sayısının azaldığını belirtti.

Hayvan sayısını artırmak istediğini anlatan Yalçın, "Devlet çok güzel destekler veriyor. Önemli olan bunları iyi değerlendirebilmek. Ben devlet desteği ile önce sürümü sonra süt üretimimi artırdım." dedi.