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        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 99.2'ye ulaştı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 99.2 doluluk oranına ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:18 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:18
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        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 99.2'ye ulaştı
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        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 99.2 doluluk oranına ulaştı.

        KLÜ'den yapılan açıklamada, gelişen akademik kadrosu ile üniversiteye olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtildi.

        2024-2025 akademik yılı için 5 bin 28 kontenjanı bulunan üniversiteye 5 bin 157 öğrencinin yerleştiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Üniversitemizin akademik birimler bazında doluluk oranlarına bakıldığında fakülteler bazında yüzde 98.7, meslek yüksekokulları bazında ise yüzde 99.6 oranına ulaşıldı. Üniversitemizin tüm birimler bazındaki doluluk oranı ise yüzde 99.2 oldu. Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Vize Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çekti.

        Açıklamada, üniversite kayıtlarının Kayalı Kampüsünde devam ettiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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