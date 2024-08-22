Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler denetimlerde 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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