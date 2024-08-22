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        Kırklareli'nde yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı

        Kırklareli'nde, "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi" kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:00
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        Kırklareli'nde yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı
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        Kırklareli'nde, "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerinin Artırılması Projesi" kapsamında yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde düzenlenen tarla günü etkinliğinde, üreticilerin artık yerli tohumlara yönelmesi gerektiğini söyledi.

        Trakya topraklarının çok verimli olduğunu ifade eden Ekici, yerli tohumlarla Trakya'daki üretimin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de hibrit ayçiçeği tohumunun tam anlamıyla yerli ve milli olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından tarlada ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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