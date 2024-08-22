Kırklareli'nde AFAD vatandaşları bilgilendirdi

Ekipler, Pehlivanköy ilçesinde Ergene Nehri'ne yakın bulunan Yeşilpınar, Kuştepe, Kumköy, Hıdırca, İmampazarı, Yeşilova, Akarca ve Doğanca köylerini ziyaret etti.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kırsal köylerde yaşayan vatandaşları sel ve taşkınlarda alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

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