Kırklareli'nde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Kitap Şenliği" düzenlendi.

İl Müftülüğünce Ahmet Cevdet Paşa Camisinde düzenlenen programda çocuklara kitaplar dağıtıldı.

Çocuklar etkinlikte 30 dakika kitap okudu. Ardından çocuklar geleneksel oyunlar oynadı.

- Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Futbol A.Ş'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı.

Kulüpte transfer çalışmaları sürüyor.

- Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi toplantısı

Kırklareli'nde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Özefsun, bir insanın yaşamını idame ettirebilmesi için bir mesleğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle meslek seçiminin önemine değinen Özefsun, "Meslek seçimi iyi düşünülüp gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra alınması gereken en mühim kararlardan biridir. Çünkü bu seçim insan hayatındaki pek çok şeyi etkilemektedir." dedi.