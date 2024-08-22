Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde özel güvenlik görevlilerine "spor güvenliği" eğitimi verildi

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce özel güvenlik görevlilerine "spor güvenliği" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde özel güvenlik görevlilerine "spor güvenliği" eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce özel güvenlik görevlilerine "spor güvenliği" eğitimi verildi.

        Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personelince Atatürk Stadyumu konferans salonunda düzenlenen eğitime 27 özel güvenlik görevlisi katıldı.

        Burada, genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu uygulaması, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirler, kitle psikolojisi, grup dinamiği, öfke kontrolü, spor müsabakalarında arama gibi konular anlatıldı.

        Eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Savunma kabusu sürüyor!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde AFAD vatandaşları bilgilendirdi
        Kırklareli'nde AFAD vatandaşları bilgilendirdi
        Kırklareli'nde yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı
        Kırklareli'nde yerli tohumdan üretilen ayçiçeğinin hasadı yapıldı
        Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 99.2'ye ulaştı
        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 99.2'ye ulaştı
        19 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü
        19 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizinden öldü