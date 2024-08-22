Kırklareli'nde özel güvenlik görevlilerine "spor güvenliği" eğitimi verildi

Burada, genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu uygulaması, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirler, kitle psikolojisi, grup dinamiği, öfke kontrolü, spor müsabakalarında arama gibi konular anlatıldı.

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