Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya çalışmaları takip etti.

Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü. Bir çiftlikte bulunan tarım aletleri ile arı kovanlarında da hasar oluştu.

Eriklice köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yangın ağaçlık alana sıçradı.

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