Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisin deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisin deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında depoda park halinde bulunan bir tırda hasar oluştu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.
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