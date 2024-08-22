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        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisin deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:01
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        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisin deposunda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale aracı sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında depoda park halinde bulunan bir tırda hasar oluştu.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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