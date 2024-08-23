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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:23 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:33
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 14 adrese, 100 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

        Narkotik dedektör köpeği ile dronun da kullanıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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