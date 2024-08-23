Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:46 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile personel katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli personel tarafından eğitim verildi.

        Özbaş, yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddet olaylarının sona ermesi için eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

        Eğitim faaliyetlerini önemsediklerini ifade eden Özbaş, eğitimlere katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı uyarı
        Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarına karşı uyarı
        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü