Kırklareli'nde düzenlenen tenis şampiyonası sona erdi
Kırklareli'nde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi-5 Şampiyonası sona erdi.
Kırklareli'nde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi-5 Şampiyonası sona erdi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, tenis tesisinde gerçekleştirilen programda, şampiyonaya 90 sporcunun katıldığını söyledi.
Şampiyonaya katılan sporculara teşekkür eden Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti.
Konuşmaların ardından müsabakalar gerçekleştirildi.
Müsabakaların ardından Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.