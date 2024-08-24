Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik 12-19 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.

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