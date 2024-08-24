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        Kırklareli'nde aranan firari hükümlü yakalandı

        Kofçaz ilçesinde 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:10
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        Kırklareli'nde aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kofçaz ilçesinde 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının Kofçaz ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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