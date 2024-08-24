KLÜ Rektörü Şengörür'den üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür

Üniversitelerinin yenilikçi ve girişimci üniversitelerin başında geldiğini aktaran Şengörür, "Dünya standartları ve nitelikli eğitim ile öğrencilerimizin hedeflerine ve hayalini kurdukları geleceğe ilerlemeleri noktasında her zaman yanlarında yer alacağız. Kırklareli Üniversitesi ailesine katılmak isteyen öğrencilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

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