Kırklareli'nde umuma açık yerler denetlendi

Denetimde 4 bin 370 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 907 araç ve sürücüsünün evrakları kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, il genelinde eş zamanlı düzenlenen denetimde 250'ye yakın işletmede denetim gerçekleştirildi.

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