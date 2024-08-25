Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, 2024-2027 Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 14-21 Ağustos tarihlerinde il merkezi ile ilçelerde trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı.
Ekipler, 10 bin 484 araç ve sürücüsünü denetledi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.