Kırklareli Valisi Ekici, şehit anneleriyle bir araya geldi
Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit anneleriyle bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit anneleriyle bir araya geldi.
Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen programda şehit anneleriyle sohbet etti.
Şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu ifade eden Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.
Ekici, şehit ailelerinin kendilerine ilettiği tüm istekleri yerine getirdiklerini kaydetti.
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