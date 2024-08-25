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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit anneleriyle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit anneleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:29
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        Kırklareli Valisi Ekici, şehit anneleriyle bir araya geldi
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit anneleriyle bir araya geldi.

        Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen programda şehit anneleriyle sohbet etti.

        Şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu ifade eden Ekici, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

        Ekici, şehit ailelerinin kendilerine ilettiği tüm istekleri yerine getirdiklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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