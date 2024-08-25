Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Efe V. idaresindeki 34 AIY 319 plakalı otomobille Ramiz Tanrıver yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, Ahmetbey Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Tanrıver ile aynı araçtaki Aynur Tanrıver'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü Efe V, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde avcılar tarafından bulunan yaralı tavşan tedavi altına alınd...
        Kırklareli'nde avcılar tarafından bulunan yaralı tavşan tedavi altına alınd...
        Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübü 1. ligde mücadele edecek
        Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübü 1. ligde mücadele edecek
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 28 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 28 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa