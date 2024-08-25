Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:28 facebook

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