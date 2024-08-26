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        Vize Kaymakamı Balaban, Develi köyünü ziyaret etti

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Develi köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 08:56 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:56
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        Vize Kaymakamı Balaban, Develi köyünü ziyaret etti
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Develi köyünü ziyaret etti.

        Balaban, köy kahvehanesinde vatandaşların isteklerini dinledi.

        Vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Balaban, tüm köyleri ziyaret edeceğini söyledi.

        Balaban, ardından köy muhtarı Ali Gezer'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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