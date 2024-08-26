Vize Kaymakamı Balaban, Develi köyünü ziyaret etti
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Develi köyünü ziyaret etti.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Develi köyünü ziyaret etti.
Balaban, köy kahvehanesinde vatandaşların isteklerini dinledi.
Vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Balaban, tüm köyleri ziyaret edeceğini söyledi.
Balaban, ardından köy muhtarı Ali Gezer'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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