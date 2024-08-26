Vize Kaymakamı Balaban, Develi köyünü ziyaret etti

Vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Balaban, tüm köyleri ziyaret edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.