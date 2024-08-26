Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu incelemede bulundu.
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu incelemede bulundu.
Çanakcıoğlu, Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırım programı dahilinde yapılan çalışmaları inceledi.
Köy muhtarlarından bilgi alan Çanakcıoğlu, yatırımların devam edeceği belirtti.
Çanakcıoğlu, incelemelerinin ardından vatandaşlarla sohbet etti.
- Motosiklet sürücüleri bilgilendirildi
Vize ilçesinde motosiklet sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler denetimde motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanımı, trafik işaretleri, yaya geçitlerinde öncelik gibi konularda bilgi verdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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