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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:37
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Bulut, Öztürk Bulvarı Kavşağı düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Çalışmalar ile kavşakta trafik sorunun çözüme kavuşacağını ifade eden Bulut, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

        Bulut, kentin gelişimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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