Kırklareli'nde asırlık traktörler ressamlara tuval oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem tarafından Akçaköy'de "Köy de Sanat Resim Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya katılan 32 ressam, Erdem tarafından temin edilerek köye getirilen 4 traktöre yağlı boya ile resimler yaptı.

Ressamlar tarafından yapılan ayçiçeği, Atatürk ve doğa resimleri vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Basri Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe imza attıklarına inandığını söyledi.