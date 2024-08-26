Kırklareli'nde asırlık traktörler ressamlara tuval oldu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi.
Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem tarafından Akçaköy'de "Köy de Sanat Resim Çalıştayı" düzenlendi.
Çalıştaya katılan 32 ressam, Erdem tarafından temin edilerek köye getirilen 4 traktöre yağlı boya ile resimler yaptı.
Ressamlar tarafından yapılan ayçiçeği, Atatürk ve doğa resimleri vatandaşlar tarafından beğeni topladı.
Basri Erdem, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe imza attıklarına inandığını söyledi.
Tarım ile sanatın buluştuğunu ifade eden Erdemi, sevindirici bir çalışmaya imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Ressam Rüzgar Fidan ise ilk kez bir traktöre resim yaptığını belirtti.
Traktörlere hayran kaldığını ifade eden Fidan, organizasyonda çok keyif aldığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.