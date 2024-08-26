Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, engelli ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etti.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, engelli ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etti.
Özbaş, ziyarette yaşlılar ile sohbet ederek, isteklerini dinledi.
Yaşlı ve engellilere yönelik verilen hizmet ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özbaş, daha sonra merkezi gezdi.
- Anne adayları bilgilendirildi
Lüleburgaz Sağlıklı Hayat Merkezi "Gebe Sınıfı"nda anne ve baba adaylarına yönelik eğitimler sürüyor.
Ebe Şebnem Çetin ve Gizem Altınbaş tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde anne ve baba adaylarına, doğuma ve eşlerine destek, nefes egzersizleri ve doğumu kolaylaştırıcı uygulamalar anlatıldı.
Annelere emzirme, yeni doğan bakımı, masaj, bebek giydirme ve güvenli taşma gibi konular ise uygulamalı olarak gösterildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.