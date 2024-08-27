Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yürüttüğü çalışmalarda bir otomobilin bagajında 2 düzensiz göçmen yakaladı.
Jandarma ekiplerince ise kırsal bölgelerdeki çalışmalarda 25 yabancı uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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