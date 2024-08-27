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        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:02 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:02
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        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yürüttüğü çalışmalarda bir otomobilin bagajında 2 düzensiz göçmen yakaladı.

        Jandarma ekiplerince ise kırsal bölgelerdeki çalışmalarda 25 yabancı uyruklu yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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