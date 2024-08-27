Yazılı sınavın ardından silahlı özel güvenlik görevlisi olarak müracaat eden adayların atış sınavı müdürlüğün poligonunda yapıldı.

Cerit, görevini özveriyle yerine getiren personele teşekkür etti.

Öğrenciler ardından diğer kurumları ziyaret etti.

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