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        Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübü 1. ligde mücadele edecek

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübünün, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:25
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        Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübü 1. ligde mücadele edecek
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübünün, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edeceğini bildirdi.

        Bulut, makamında kulüp yönetimi Günalp Ferit Kaya, Emrah Yıldırım, Emre Trak ve Akçahan Önce ile bir araya geldi.

        Gerçekleşen toplantıda kulüp çalışmaları değerlendirildi.

        Bulut, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kulübün Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandığını söyledi.

        Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Bulut, "Spora ve sporcuya daima destek olmaya devam edeceğiz. Kırklarelispor'dan sonra, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol da bizleri profesyonel liglerde temsil eden ikinci takımımız oldu. Şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Kentin geleceğini düşündüklerini belirten Bulut, kente artı değer katacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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