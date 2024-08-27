Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübü 1. ligde mücadele edecek

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübünün, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edeceğini bildirdi.

Bulut, makamında kulüp yönetimi Günalp Ferit Kaya, Emrah Yıldırım, Emre Trak ve Akçahan Önce ile bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıda kulüp çalışmaları değerlendirildi.

Bulut, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kulübün Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandığını söyledi.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Bulut, "Spora ve sporcuya daima destek olmaya devam edeceğiz. Kırklarelispor'dan sonra, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol da bizleri profesyonel liglerde temsil eden ikinci takımımız oldu. Şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kentin geleceğini düşündüklerini belirten Bulut, kente artı değer katacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.