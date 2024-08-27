Kırklareli'nde avcılar tarafından bulunan yaralı tavşan tedavi altına alındı

Yaralı tavşan avcılar tarafından bölgeden alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine getirildi.

Demircihalil köyü yakınların iki avcı yol kenarında tavşanın yaralı olduğu fark etti.

Kırklareli'nde avcılar tarafından bulunan yaralı tavşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.