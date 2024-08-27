Kırklareli'nde Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında askeri bando konser verdi

Ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesiyle bugünlere geldiğini belirten Özsevimli, bando ekibine teşekkür etti.

Konsere katılan gaziler ve huzurevi sakinleri de zaman zaman türkülere eşlik etti.

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