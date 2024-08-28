Kırklareli Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Kentin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Bulut, Kırklareli için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

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