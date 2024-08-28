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        Kırklareli Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

        Kırklareli Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:47
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        Kırklareli Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı
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        Kırklareli Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

        Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürü Ersoy Canbek, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

        Canbek, düzenlenen törende Bulut'a "Sıfır Atık Belgesi"ni teslim etti.

        Kentin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Bulut, Kırklareli için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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