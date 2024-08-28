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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:53
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy'de Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Fatma Ballı başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda 12-15 Eylül de düzenlenecek panayır da alınması gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.

        Ballı, panayırda tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

        - Lüleburgazspor teknik direktörlüğüne Çelik getirildi

        Süper Amatör Lig'de mücadele eden Lüleburgazspor teknik direktörlüğüne Hıdır Deniz Çelik'in getirildiği bildirildi.

        Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Kenan Ürün, AA muhabirine Çelik ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi.

        Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Ürün, transfer çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

        - Balıklandırma çalışmaları

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları sürüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kırıkköy ve Ayvalı göletlerine İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 30 bin balık salındı.

        Çalışmaların belirli aralıklarda süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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