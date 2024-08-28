Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kırıkköy ve Ayvalı göletlerine İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 30 bin balık salındı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Ürün, transfer çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Kaymakam Fatma Ballı başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda 12-15 Eylül de düzenlenecek panayır da alınması gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.

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