Teknik personel olarak görev yaptığı üniversitede yüksek öğrenim hayalini gerçekleştirecek

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce teknik personel olarak göreve başlayan 47 yaşındaki Ahmet Akkoca, 29 yıl aradan sonra girdiği üniversite sınavında aldığı puanla, görev yaptığı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ne yerleşti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 1977 yılında dünyaya gelen Akkoca, Osmancık İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Askerliği sonrası yevmiyeli işlerde çalışan Akkoca, 1995 yılında girdiği üniversite sınav sonuç belgesine ulaşamadı.

Geçen yıldan bu yana Kırklareli Üniversitesi'nde teknik personel olarak çalışmaya başlayan Akkoca, bu sefer yarım kalan hayallerini tamamlamak için tekrar üniversite sınavına girme kararı aldı.

Akkoca, aldığı puanla Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazandı.

- "Sevinçliyim, mutluyum, gençlere de örnek olmak isterim"

Kaydını yaptıran Akkoca, AA muhabirine görev yaptığı üniversitede öğrenci olmanın kendisine ayrı bir heyecan verdiğini söyledi.

Akkoca, artık bir yandan çalışacağını diğer yandan da eğitimine devam edeceğini belirterek, düzenli ve disiplinli çalışarak 29 yıl aradan sonra girdiği sınavda başarılı olduğunu ifade etti.

Yarım kalan hayalleri ve hedeflerine ulaşmak için mücadeleyi bırakmadığını anlatan Akkoca, "1995 yılında sınava girdim sonuç belgesine ulaşamadım, 'kazandın ya da kazanamadın diye' elime bir sonuç geçmedi. Kırklareli Üniversitesi'ne memur olarak atandığım ilk sene çalışırken üniversiteyi okumak istedim. Gençlere örnek olmak istedim, daha önce okuyan büyüklerimi gördükçe ben de heveslenmiştim. Nasip oldu okulumuzun İlahiyat Fakültesi'ni kazandım." diye konuştu.