Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü bölgede sağanağın aralıklarla gelecek hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmur ve doludan korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

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