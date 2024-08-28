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        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 17:06
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        Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        İlçede aniden başlayan sağanak bir anda doluya dönüştü. Yaklaşık 5 dakika boyunca fındık boyutunda yağan dolu nedeniyle kısa sürede yerler beyaza büründü.

        Sağanak ve dolu nedeniyle ilçe sakinleri zor anlar yaşadı.

        Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmur ve doludan korunmaya çalıştı.

        Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü bölgede sağanağın aralıklarla gelecek hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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