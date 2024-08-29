Kırklareli'nde tırda 25 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde tırın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde tırın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kofçaz ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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