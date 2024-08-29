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        Kırklareli'nde tırda 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde tırın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 08:28 Güncelleme: 29.08.2024 - 08:28
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        Kırklareli'nde tırda 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde tırın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kofçaz ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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