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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Edirne'nin Meriç Kaymakamı Fuat Sözer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:51
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Edirne'nin Meriç Kaymakamı Fuat Sözer'i ziyaret etti.

        Sözer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ballı'da sürdürdükleri çalışmaları anlatıp, Sözer ile görüş alışverişinde bulundu.

        - Kaymakam Balaban'a ziyaret

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş'ı makamında kabul etti.

        Balaban ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbaş'a çalışmalarında başarı diledi.

        Özbaş'ta çalışmaları hakkında Balaban'a bilgi verdi.

        Ziyarette Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Yağan da bulundu.

        - TCSG-93 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açılacak

        Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCSG-93 Sahil Güvenlik botu ziyarete açılacak.

        Demirköy Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, botun 30 Ağustos Cuma günü balıkçı barınağında bulunacağı belirtildi.

        Botun, 10.00 ile 18.00 saatlerinde ziyaret edilebileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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