Kırklareli'nden kısa kısa
Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Edirne'nin Meriç Kaymakamı Fuat Sözer'i ziyaret etti.
Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Edirne'nin Meriç Kaymakamı Fuat Sözer'i ziyaret etti.
Sözer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ballı'da sürdürdükleri çalışmaları anlatıp, Sözer ile görüş alışverişinde bulundu.
- Kaymakam Balaban'a ziyaret
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş'ı makamında kabul etti.
Balaban ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbaş'a çalışmalarında başarı diledi.
Özbaş'ta çalışmaları hakkında Balaban'a bilgi verdi.
Ziyarette Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Yağan da bulundu.
- TCSG-93 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açılacak
Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TCSG-93 Sahil Güvenlik botu ziyarete açılacak.
Demirköy Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, botun 30 Ağustos Cuma günü balıkçı barınağında bulunacağı belirtildi.
Botun, 10.00 ile 18.00 saatlerinde ziyaret edilebileceği bildirildi.
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