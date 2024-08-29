Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Bulut, Karahıdır Mahallesi'nde hız kesici kasis çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bazı bölgelere hız kesici kasisler konulduğunu ifade eden Bulut, her alanda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bulut, ardından halk pazarında esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bulut, istekleri de dinledi.