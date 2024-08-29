Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kırklareli'nde, 18 çocuk için "Sünnet Şöleni" düzenledi
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kırklareli'nde 18 çocuk sünnet ettirildi.
Sünnet ettirilen çocuklar aileleri ile Kırklareli Millet Bahçesi'nde toplandı.
Şölen kapsamında çocuklar kendileri için süslenen TOGG'la gezdirildi.
Program daha sonra bir restoranda devam etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, burada Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Toplu sünnet şölenlerini önemsediklerini ifade eden Ekici, bu tür zenginliklerin yaşatılması için çaba göstereceklerini kaydetti.
Ardından Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile diğer kurum müdürlerince pasta kesildi.
Tören çocuklara bisiklet hediye edilmesi ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.