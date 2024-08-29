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        Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği üreticilere 12 milyon lira ödeme yapılacak

        Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği tarım alanlarındaki ürünler için üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığınca 12 milyon lira destek ödemesi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:53
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        Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği üreticilere 12 milyon lira ödeme yapılacak
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        Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği tarım alanlarındaki ürünler için üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığınca 12 milyon lira destek ödemesi yapılacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, yaklaşık iki ay önce dolu yağışının buğday, ayçiçeği, arpa, mısır, çavdar, şeker pancarı ekili tarlalar ile üzüm bağı ve meyve bahçelerine zarar verdiğini anımsattı.

        Birçok üreticinin doludan zarar gördüğünü ifade eden Karaca, tarım sigortası olmayan 539 üreticiye 12 milyon lira destek ödemesi yapılacağını söyledi.

        Karaca, desteklerin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

        Kırklareli'nde 14 Haziran Cuma günü dolu etkili olmuş, 98 bin 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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