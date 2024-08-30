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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde amatör liglerde 54 kulüp mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:35
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde amatör liglerde 54 kulüp mücadele edecek.

        Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Süper Amatör, 1. Amatör ve

        2. Amatör liglerinde 54 kulübün mücadele edeceği belirtildi.

        Açıklamada, liglerde mücadele edecek kulüplere başarılar dileğinde bulunuldu.

        - Ahmetbey'de doğal gaz çalışmaları tamamlandı

        Ahmetbey beldesinde doğal gaz çalışmaları sona erdi.

        Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

        Bundan sonra üstyapı çalışmalarına ağırlık verileceğini belirten Altıntaş, destek olanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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