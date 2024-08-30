Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler merkeze bağlı Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonda 22, otomobilin bagajında ise 2 düzensiz göçmen yakaladı.

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