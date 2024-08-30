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        Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 24 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:44
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        Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 24 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler merkeze bağlı Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonda 22, otomobilin bagajında ise 2 düzensiz göçmen yakaladı.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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