Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da "İlk Adım Okul Öncesi" etkinliği düzenlendi.
Lüleburgaz'da "İlk Adım Okul Öncesi" etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlar, yüz boyama, sanat etkinlikleri, yürüme parkurları gibi etkinliklere katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, yaptığı konuşmada, çocukların etkinlikte doyasıya eğlendiklerini söyledi.
Okul öncesi eğitimin temel eğitim en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu ifade eden Erdem, "Biz çocuklarımıza eğitimi ne kadar sevdirirsek, ilerleyen yıllarda o kadar başarılı oluruz. Çocuklarımızın cevherlerini de erken keşfetme
imkanı yakalayabiliriz. Gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlik, ileride büyük bir orman olacak
çocuklarımızın fidanlarının tohumlarıdır." şeklinde konuştu.
- Masa tenisi müsabakası yapıldı
Lüleburgaz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla masa tenisi müsabakaları yapıldı.
Lüleburgaz Spor Salonunda gerçekleştirilen 6 farklı kategoride ki müsabakalarda 60 sporcu mücadele etti.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.