Lüleburgaz'da "İlk Adım Okul Öncesi" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlar, yüz boyama, sanat etkinlikleri, yürüme parkurları gibi etkinliklere katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, yaptığı konuşmada, çocukların etkinlikte doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Okul öncesi eğitimin temel eğitim en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu ifade eden Erdem, "Biz çocuklarımıza eğitimi ne kadar sevdirirsek, ilerleyen yıllarda o kadar başarılı oluruz. Çocuklarımızın cevherlerini de erken keşfetme