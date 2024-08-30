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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da "İlk Adım Okul Öncesi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da "İlk Adım Okul Öncesi" etkinliği düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlar, yüz boyama, sanat etkinlikleri, yürüme parkurları gibi etkinliklere katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, yaptığı konuşmada, çocukların etkinlikte doyasıya eğlendiklerini söyledi.

        Okul öncesi eğitimin temel eğitim en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu ifade eden Erdem, "Biz çocuklarımıza eğitimi ne kadar sevdirirsek, ilerleyen yıllarda o kadar başarılı oluruz. Çocuklarımızın cevherlerini de erken keşfetme

        imkanı yakalayabiliriz. Gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlik, ileride büyük bir orman olacak

        çocuklarımızın fidanlarının tohumlarıdır." şeklinde konuştu.

        - Masa tenisi müsabakası yapıldı

        Lüleburgaz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla masa tenisi müsabakaları yapıldı.

        Lüleburgaz Spor Salonunda gerçekleştirilen 6 farklı kategoride ki müsabakalarda 60 sporcu mücadele etti.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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