Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Cumhuriyet Meydanı'nda ki törende öğrenciler tarafından gösteri yapıldı.

Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende gösteriler sunulup, askeri birlikler geçiş yaptı.

Vize ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni tören alanında devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okunup, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Ardından Yüce, Torun ve Gerenli kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti.

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