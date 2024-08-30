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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Kırklareli'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:36
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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
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        Kırklareli'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Lüleburgaz ilçesindeki törende Kaymakam Salih Yüce, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve Belediye Başkanı Murat Gerenli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından Yüce, Torun ve Gerenli kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti.

        Yeni tören alanında devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okunup, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

        Tören askeri birliklerin geçişi ile sona erdi.

        - Vize

        Vize ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, makamında tebrikleri kabul etti.

        Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende gösteriler sunulup, askeri birlikler geçiş yaptı.

        - Demirköy

        Demirköy ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaymakam Ertuğrul Bayram, makamında tebrikleri kabul etti.

        Ardından protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda ki törende öğrenciler tarafından gösteri yapıldı.

        Tören, askeri birlikler geçişi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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