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        Kırklareli'nde hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 09:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 09:29
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        Kırklareli'nde hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında merkeze bağlı Demircihalil köyünde yaptığı denetimde hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayan sürücüsünün kaçmaya çalıştığı ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Araç sürücüsü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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